Pelo que se apurou, no termo de delação premiada ainda não homologada Delcídio Amaral não poupa uma dezena de parlamentares – entre senadores e deputados. Especialmente do PT e do PMDB.

O senador e seu advogado não confirmam o que batizaram de “documentos”– não citam a palavra delação. Se o fizerem, podem atrapalhar o processo de homologação.

Que é o que o Planalto mais quer no momento. E não só ele.