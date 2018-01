Mais fácil lá fora?

Presidente do BC desde 2011, Alexandre Tombini acaba de ser indicado para presidir o Comitê Permanente de Orçamento e Recursos do Financial Stability Board (FSB). Sua nomeação acontece ainda este mês.

O que faz o comitê?Propõe, controla e executa as finanças do órgão. Que, por sua vez, tem como missão coordenar reguladores do mundo inteiro na implantação de suas políticas.

Quem escolheu Tombini? Segundo se apurou, foi o atual ocupante do cargo, Jens Weidenmann (presidente do BundesBank), aliado ao presidente do Conselho do FSB, Mark Carney (presidente do Bank of England).

O dirigente do BC será mais um brasileiro coordenando as contas de organismos internacionais. Semana passada, Joaquim Levy foi indicado para chefiar as finanças do Banco Mundial.

Em tempo: o cargo é exclusivo para presidentes de bancos centrais em exercício.