Petrobrás prestes a vender empresa no Japão

A Petrobrás está prestes a concluir a venda de 100% das ações que possui da Nansei Seikyu, empresa da ilha de Okinawa, no Japão, por US$ 129,285 milhões. Quem compra? A Taiyo Oil Company. Apesar de menos falada, a refinaria tem rombo parecido com o registrado em Pasadena.

Menos 2

O preço, pelo que se apurou, poderia ser bem maior se a estatal tivesse pago os royalties devidos ao longo de quase oito anos. A soma dos débitos assumidos pelos japoneses pode chegar a… US$ 170 milhões.

A Petrobrás está operando no Japão desde 2008.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Menos 3

A estatal ainda deve concluir outros desinvestimentos antes do fim do ano.