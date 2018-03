Do forno: o Tesouro de São Paulo arrecadou 10% a mais de ICMS no mês de março, na comparação com o mesmo período do ano passado. Importações bombando e crescimento zero na indústria paulista.

O que não quer dizer que as vendas no Estado andam muito melhores. “Estamos revendo, para baixo, as projeções de crescimento e inflação que constam no Orçamento”, explicou, ontem, Andrea Calabi, secretário da Fazenda.

O número reflete o carnaval, que, em 2011, caiu em março.