Mais cultura

O Cultura Artística, destruído por um incêndio em 2008, prossegue com seu projeto de reconstrução. A data da licitação da obra, de 11 mil m², será decidida semana que vem. O novo teatro terá duas salas, uma no topo do edifício, com terraço-jardim e vista para a Praça Roosevelt.

Charme? Sistema de plateia reversível, planejado sob coordenação da Theatre Projects Consultants – que comandou a reforma do Lincoln Center, em NY.

Enquanto não fica pronto, o Cultura Artística mantém sua programação na Sala SP, com direito a Nelson Freire e a Filarmônica de Dresden.