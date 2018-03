Mais coisas no ar

A ação da Odebrecht e da Changi, questionando o vencedor da concessão do Aeroporto de Viracopos na Anac, está dando o que falar. No mercado das empreiteiras, acredita-se que a empresa baiana não teria tomado tal atitude sem aval do governo Dilma – que teme pela obra nas mãos do consórcio liderado pela Triunfo, UTC e Egis.

No Grupo, a versão acima é motivo de chacota. A ação pode atrasar o processo? “Claro que não, está dentro dos prazos para questionamento. Não é judicial”, explica fonte credenciada da Odebrecht.

Entretanto, se a reclamação administrativa for acatada, a coluna apurou que o consórcio vencedor ameaça acionar o Judiciário, deflagrando gigante embate. E uma Copa… sem ampliação de Viracopos.