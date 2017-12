45% de brasileiros quer poupar primeiro e curtir depois

Uma parcela de 45% de brasileiros, quase metade da população, prefere poupar dinheiro agora para “aproveitar a vida” mais tarde. A conclusão é da GfK, instituição de pesquisa alemã que ouviu mais de 27 mil pessoas em 22 países sobre essa escolha — fazer sacrifícios ou curtir primeiro. Os brasileiros que preferem curtir a vida primeiro somam 35% dos pesquisados. Não há, no levantamento, nenhuma ligação marcante entre as escolhas pessoais e a situação econômica ou social do país.

A Global GfK Survey aponta, de modo geral, que mulheres são mais precavidas e homens mais dispostos a desfrutar a vida primeiro. E que Hong Kong, República Checa e Alemanha são, na média, os mais devotados a trabalhar primeiro.

Outro dado do estudo: é na faixa dos 20 a 29 anos que se concentram os amantes da diversão — na média global, 41% deles elegem primeiro o prazer e depois o poupar.