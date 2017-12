Números do Instituto Paraná apontam que 82% dos consultados entendem que Luciano Huck acertou ao desistir da candidatura à Presidência. Resta saber se eles acham que acertou no interesse do País ou dos que querem vê-lo longe.

Leia mais notas da coluna:

