Maior museu judaico da América Latina abre as portas em SP

O maior museu judaico da América Latina – o de São Paulo – está programado para abrir suas portas antes do fim do ano.

Localizado no centro de SP, na rua Martinho Prado, exigiu investimentos de mais de R$ 26 milhões na reforma da antiga sinagoga Beth-el e de edifício anexo. Curiosidade: quase R$ 1 milhão veio do governo alemão.

Faz parte do investimento total no museu a criação de fundo de endowment apoiado pelo BNDES. A ideia é que a instituição se torne autossustentável. “A cultura do endowment existe no mundo todo e tem que ser adotada no Brasil com maior amplitude”, enfatiza o ministro Marcelo Calero (foto ao lado).

O que é um fundo de endowment? Trata-se de uma aplicação financeira perpétua cujo rendimento tem que ser usado para ajudar a sustentar projeto deficitário em questão.