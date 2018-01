Maia e Fufuca definem ordem de votação das reformas

Rodrigo Maia e André Fufuca, presidentes em exercício da República e da Câmara, reunidos ontem com líderes, definiram que a PEC da reforma política relatada pela deputada Shéridan Anchieta será votada antes da relatada por Vicente Cândido.

Lúcio Vieira Lima, que preside a segunda, explica a estratégia: “Votando o da Shéridan e acabando com as coligações, fica mais fácil aprovar o distritão”. E o deputado baiano emenda: “A reforma política está em cima do telhado, mas pode ser que desça”.