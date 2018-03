Consultado sobre quais partidos firmarão aliança com João Doria nesta segunda-feira, o presidente do diretório municipal do PSDB, Mario Covas Neto, disse que até ontem não sabia de nada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.