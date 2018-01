Magistrados pedem 43% de aumento a Cármen Lúcia

Representantes da Anamatra, Ajufe e AMB foram à ministra Cármen Lúcia pedir que ela inclua na proposta orçamentária do Supremo aumento para a… magistratura.

Ao que consta, a ministra ficou rouca de tanto ouvir.

Base

Justificativa: a emenda constitucional de 1998 que criou subsídios para remuneração dos membros do Poder Judiciário (não implantado), mais outra emenda de 2003 que dita que a iniciativa do PL (de fixação dos subsídios) é do presidente do STF.

Por perdas salariais acumuladas, pedem…. 41,3%.