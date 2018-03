Preocupado com as expectativas, Carlos Ayres Britto, futuro presidente do STF, tem dito a amigos: “Terei a caneta na mão, não uma vara de condão”. Teme que caia sobre sua toga a obrigação de resolver todos os problemas da Justiça.

