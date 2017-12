Maestro Neschling é afastado da direção do Teatro Municipal

O maestro John Neschling foi afastada na tarde desta segunda-feira da direção do Teatro Municipal. Depois de dizer no fim de semana que havia apoio garantido na prefeitura para se manter no cargo, o maestro disse que foi “traído por todos aqueles que um dia disseram prezar meu trabalho, a cultura brasileira e o Teatro Municipal, e que hoje cedem à mentira e a pressão do Ministério Público, para manter em pé um projeto político”.

Neschling diz que tomará providências legais contra seu afastamento e que reitera sua inocência.