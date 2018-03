Madonna fará bate-volta para o casamento de empresário no Rio

Com toda a violência da Cidade Maravilhosa, Madonna não se intimidou. Confirmou bate-volta na terça, com os filhos, para ser madrinha de casamento de Guy Oseary, empresário dela e do U2.

Guy se casa com a modelo brasileira Michelle Alves, com quem tem já quatro filhos. Onde? No pôr do sol do Cristo Redentor, em cerimônia ecumênica.

Depois, todos para festa na casa de Angélica e Luciano Huck. O americano já vive com Michele há mais de dez anos, nos Estados Unidos.

Além de Madonna, são esperados Antony Kiedis, que é padrinho de um dos filhos do casal, e Asthon Kutcher.