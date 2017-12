Madiba no Brasil

Christopher Till, do Museu do Apartheid, de Johannesburgo, está no Brasil.

Veio acertar, com João Bosco Monte, diretor do Instituto Brasil África, a vinda de uma grande exposição sobre Nelson Mandela no primeiro semestre de 2014 – a se realizar em SP, Rio, Brasília e Salvador.

Madiba 2

A mostra, recorde de visitação em outros países, é composta por 50 painéis com imagens do ex-presidente sul-africano. Para a versão brasileira serão adicionados 2 ou 3 painéis, registrando suas passagens pelo País. Além de uma réplica da cela onde ele ficou preso por 27 anos.

Madiba 3

À coluna, João Bosco explicou que ele e Till ainda estão à procura dos museus adequados para abrigar a exposição.