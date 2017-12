A abertura da Copa das Confederações é em Brasília, mas as fantasias que serão usadas pelos voluntários no show idealizado pelo carnavalesco Paulo Barros foram produzidas no barracão da Rosas de Ouro, em São Paulo.

São, ao todo, 20 mil metros de tecidos e quatro toneladas de alumínio usados por 15 costureiras e 50 aderecistas para confeccionar 2.800 figurinos e 1.500 adereços.