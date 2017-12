O designer Pedro Franco tem um sonho: ver a indústria nacional passar de seguidora a lançadora de tendências. Enquanto espera, trabalha: sua loja A Lot of Brasil acaba de apresentar a primeira coleção – produzida aqui – no Salão Internacional do Móvel, em Milão. Foi a estreia de uma empresa nacional na mais importante feira do segmento de décor e design do mundo. “Apresentamos peças assinadas pelos mais influentes designers da atualidade e fabricadas com matéria-prima e tecnologia 100% nacionais”, explica Pedro.

E a proposta do ‘made in Brazil’ agradou o mercado. Durante o evento, o célebre Estúdio Pininfarina, cliente de Pedro, teve 300 cadeiras de praia (confeccionadas no País) compradas pela Selfridges, de Londres. “Pela primeira vez, temos a chance de produzir móveis de qualidade, a preço justo, equiparados aos padrões europeus”, finaliza o empresário, algo orgulhoso.