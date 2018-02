Made in Brazil

Estava tudo certo para que Supla e João Suplicy fizessem série de shows no exterior promovendo a Copa. Os filhos de Marta e Eduardo Suplicy– que formam a dupla Brothers of Brazil – já tinham até entrado em um edital da Embratur.

Acabaram recuando. “A exploração política seria inevitável em ano de eleição”, justificou João à coluna. “O fato de sermos filhos de quem somos nos limita. Não podemos fazer nada com o governo federal, temos de caminhar com as próprias pernas.”