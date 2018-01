Ricardo Minelli e Fábio Berbari eram considerados promessas quando surgiram no mercado, em 1998. Quinze anos depois, a dupla de arquitetos e designers de mobiliário contemporâneo comemora o sucesso de sua marca, Érea, com coleção nova e participação importante na Casa Cor do Rio – que vai até 18 de novembro na Península, bairro ecológico na Barra da Tijuca. “A gente sempre quis fazer móveis de luxo que fossem 100% brasileiros, mas fugindo dos estereótipos”, explica Berbari. Ele se refere às criações mais rústicas ou com madeira de demolição, típicas do mobiliário rural nacional, que costumam se antepor a toda produção que foge dessas características. Quem adentra a loja da Érea – na Gabriel Monteiro da Silva, em SP – percebe que as referências do desenho de cada peça são claramente europeias, mas Minelli faz logo a ressalva: “Tudo que fazemos tem um toque nativo no acabamento e é fabricado em Bragança Paulista”. Apesar da concorrência acirrada, principalmente dos produtos chineses, eles sabem que precisam manter intocado o selo made in Brazil. Próximos passos? Estudam abrir novas lojas da grife – talvez em Belo Horizonte, talvez no Rio. Por enquanto, a única coisa certa é que os paulistanos continuarão investindo no que vem dando certo: a mescla de tecnologia (“gostamos muito do que ela nos proporciona quando pensamos um projeto novo”, diz Minelli) e produção artesanal. “Acreditamos no móvel único”, conclui Berbari.

