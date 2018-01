Macron diz a Doria que vem ao Brasil para o Global Planet Forum

O presidente francês Emmanuel Macron (ao centro, na foto) disse na tarde desta sexta-feira, 1.º, a João Doria, que deve estar no Brasil em 2019, no Global Positive Forum, evento que reúne os integrantes do Global Positive Planet. O evento deve ocorrer em novembro daquele ano.

A intenção de Macron foi mencionada quando se conversava sobre o próximo encontro do GPF, que decidiram marcar para… São Paulo.

Em meio a uma agenda cheia em seu primeiro dia parisiense, o prefeito paulistano esteve, ao lado de Macron, com seu economista e conselheiro político Jacques Attali (na foto, à esquerda) — com o qual Doria tem café da manhã confirmado para a manhã deste sábado.