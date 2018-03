Não foi só Hillary Clinton que aproveitou o tempo livre para fazer exercício e ir à balada durante a Cúpula das Américas, em Cartagena, na Colômbia, no fim de semana. Sebastián Piñera, presidente chileno, escolheu relaxar no spa do Hotel Santa Clara.

Curiosidade? Antigo convento, o hotel foi inspiração para Gabriel García Márquez escrever seu Do Amor e Outros Demônios.

Macondo 2

Enquanto Dilma compareceu à festa da cúpula, na noite de sábado, seus ministros José Eduardo Cardozo, Aloízio Mercadante e Marco Aurélio Garcia aproveitaram para jantar em um restaurante… argentino.

Macondo 3

País-sede do encontro, a Colômbia comemorou um upgrade na validade do visto americano.

Agora, são dez anos.