‘Apenas’ 42% dos homens ainda acham que devem prover o sustento da família – segundo pesquisa do Families and Work Institute. Esta e muitas outras porcentagens estão no livro O Poder das Mulheres Fortes, de Marcus Buckingham, que a Sextante lança em março.

Em 1977, esse índice era de… 74%. Foram entrevistadas 46 mil pessoas, em vários países, num período de 40 anos.