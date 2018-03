Apesar de Julien Blanc ter cancelado vinda ao País – temendo que sua entrada fosse vetada pelo Itamaraty –, o “coach da pegação” tem fãs por aqui.

No Facebook, a página “Apoiamos Julien Blanc no Brasil” defende a visita do canadense e compartilha conteúdos homofóbicos e racistas, como vídeos que defendem a “cura gay” e fotos reclamando de haitianos.