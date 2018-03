O Itaú Cultural recebe, quinta e sexta-feira, o cantor e compositor Jards Macalé em dois dias de apresentação do show do disco Jards Macalé Ao Vivo, lançado em 2015, em comemoração aos 50 anos de carreira.

Em voz e violão, o show traz no repertório parcerias de Macalé com Waly Salomão, como Mal Secreto e Vapor Barato, e com Capinan, em Farinha do Desprezo eMovimento dos Barcos, além de músicas como Boneca Semiótica e Pano prá Manga.