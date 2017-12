MAC-USP inaugura, em abril, exposição de Oswaldo Vigas

O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP) recebe, a partir de 2 de abril, a exposição Oswaldo Vigas. Antológica 1943-2013, feita em parceria com a Fundación Osvaldo Vigas, de Caracas.

Com curadoria da historiadora e curadora Bélgica Rodríguez e assistência de curadoria de Katja Weitering, diretora doCobra Museum of Modern Art, a mostra reúne 63 pinturas e 5 esculturas do artista venezuelano que ganhou o mundo e expôs ao lado de nomes como Marc Chagall e Pablo Picasso, de quem se tornou amigo. A exposição itinerante, que já percorreu o Chile, Peru e Colômbia fica em cartaz em São Paulo até 3 de julho de 2016.