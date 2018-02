MAC sonha alto

Neste domingo, o MAC – instalado no antigo prédio do Detran, junto ao Ibirapuera – quer fazer mais que uma festa de aniversário da cidade. O Quintal MAC, festival gastronômico que lá se prepara em dupla com a Associação Paulista de Comida de Rua – e que terá oito barracas e cinco food trucks –, servirá de teste para projeto mais ambicioso.

Nos planos do diretor do museu, Hugo Segawa, estão projeto paisagístico nos arredores, licitações para novo restaurante e estacionamento e integração entre exposições e ações externas.

MAC 2

Que tipo de integração? Uma grande exposição de arte latino-americana, já programada para maio, será acompanhada, do lado de fora, por área gastronômica com cozinhas continentais – peruana, mexicana etc.

E também espaço para dança, skate e grafiteiros.