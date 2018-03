Má vizinhança

Para quem acha que duas brigas com o Paraguai não bastam, o deputado Dr. Rosinha anuncia uma terceira. O contencioso entre os dois países, que inclui Itaipu e a pressão contra fazendas brasileiras por lá, foi reforçado com a batalha pelo Parlamento do Mercosul.

Hoje, cada um dos quatro países-membros – Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina – tem lá 18 representantes. Pelas novas regras, as bancadas serão proporcionais à população. E aí o Brasil deixa os demais comendo poeira.

