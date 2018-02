Nada de novo no leilão. Dilma anuncia terça-feira a prorrogação das concessões de energia elétrica desde que as empresas concordem com premissas de “modicidade tarifária”. Em outras palavras, também terão de reduzir preços.

Aliás, ministros foram “convidados” a ficar na capital federal neste feriado. Só após o desfile poderão voar para fazer campanha em seus estados.