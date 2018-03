Luz, cor, madeira, estampa

Juliana Affonso Ferreira e Maya Pope, da Isolda, sempre estiveram de olho nas peças do Arnaldo Danemberg Antiquário. Mas não imaginavam que pudesse virar uma parceria.

Aconteceu. A dupla uniu forças com Paloma Danemberg, da linha AD Studio, no desenvolvimento de uma série de abajures – com cúpulas revestidas com estampas da Isolda – a ser vendida no antiquário e nas lojas da marca. “Nossa nova coleção, que leva o nome de Jacarandá, nos remeteu à madeira e ninguém é mais reconhecido por sua expertise no assunto que Arnaldo Danemberg Antiquário”.

Em tiragem limitada e exclusiva, a coleção será lançada, quarta, no antiquário.