A Tiffany & Co. apresenta hoje, no Lounge One do Iguatemi – para grupo restrito a 30 convidadas –, seleção de anéis com pedras preciosas. São os famosos Cocktail Rings, cujos preços variam de R$ 40 mil a R$ 133 mil.

Junto estará o gemólogo da joalheria, Jeff Politis, que trabalha na sede da 5ª Avenida.