Luxo do Luxo

Sandra Main, presidente da La Mer – conhecida mundialmente por seus cremes antienvelhecimento – fez rasante em SP, semana passada, para abrir a primeira loja da marca na América Latina – no Shopping Iguatemi. Nascida em Hong Kong e criada na Austrália, a moça observou que as mulheres brasileiras causam inveja no mundo todo por “esbanjarem uma beleza natural, vinda da alegria, da felicidade interior”. Com preços salgados – os produtos mais vendidos variam entre R$ 845 e R$ 2.040 –, Sandra está confiante que a marca americana deve fazer sucesso no País. “O público brasileiro gosta de se cuidar de forma inteira. Desde o cabelo até os pés”, diz a executiva, focada no mercado de alto luxo.