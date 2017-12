Luxo ao natural

Antonio Bernardo cria joias há mais de quatro décadas. Agora, o craque resolveu se aventurar numa nova frente: a arquitetura. O designer carioca é responsável pela concepção artística da fachada e da portaria de um lançamento imobiliário – da Mozak, no Leblon, bairro onde mora.

“Ainda estou em fase de pesquisa. Mas o raciocínio é o mesmo que uso na criação de minhas joias: priorizo o movimento. Para conseguir esse efeito no projeto, bolei sacadas cinéticas”, conta o joalheiro, satisfeito com o novo desafio. “Nunca tinha pensado, até surgir o convite. Estou gostando de trabalhar em maior escala e com materiais diferentes dos que uso na joalheria”.

O convite veio de Isaac J. Elehep, da Mozak Engenharia, especializada em imóveis de luxo, que definiu o designer como “um autêntico carioca”: “Ele vai conseguir, como ninguém, imprimir esse estilo que está tão na moda no Brasil e no mundo em nosso empreendimento. É o luxo com naturalidade”.