A especialista em mercado de luxo, Manu Berger fará um tour para lançar o livro em Entre taças de champagne e cálices de vinho pelo Brasil. A ideia da autora, que está à frente do Terapia do Luxo – Business &Magazine, é de fomentar o debate sobre o setor de alto padrão no país. “O livro tem a proposta de servir como referência para entender ainda mais um segmento que apresenta sinais de crescimento mesmo em tempos de crise”, explica.

