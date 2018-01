O Festival do Rio que acontece até dia 10, trará a exibição do documentário The Director – Uma Criadora na Gucci – longa produzido por James Franco que mostra os bastidores da marca Gucci durante um ano e retrata Frida Giannini, a diretora de criação que renovou a grife. A sessão será no dia 5, no Oi Futuro em Ipanema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.