Luto duplo

A cerimônia do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto – anteontem, na CIP – começou com um minuto de silêncio. Em respeito às vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

A tragédia também foi lembrada na fala de Claudio Lottenberg, um dos primeiros a discursar. O presidente da Confederação Israelita do Brasil informou ter enviado medicamentos e suporte do Hospital Albert Einstein para a cidade gaúcha.

Na primeira fila da plateia, Haddad e Alckmin. O prefeito se disse particularmente tocado e afirmou que a tragédia afeta a administração pública de um modo geral. “Havia indícios de despreparo para lidar com a situação. Poderia ter sido evitada”, ressaltou.

Já o governador colocou à disposição de Tarso Genro a polícia científica de São Paulo e afirmou que o ocorrido é um alerta para a segurança dos imóveis.

A cerimônia – conduzida pelos rabinos Michel Schlesinger e Ruben Sternschein – marcou o reencontro público de Haddad e Serra, o primeiro desde as eleições. Eles não se cumprimentaram. Diferentemente do ano passado, o tucano não discursou, tampouco quis falar com a imprensa e saiu bem antes do fim.

Kassab e Clara Ant (representando Lula) completaram, ao lado de outros, as presenças políticas. E as lideranças religiosas também contribuíram para a cerimônia ecumênica. Monja Coen, Dom Odilo Scherer e o xeque Hoosam Al Boustani se reuniram no palco para uma prece.

A homenagem foi fechada ao som de Imagine, de John Lennon. O clássico emocionou os presentes – incluindo Ana Estela e Haddad – que até arriscou cantarolar o refrão. /MARILIA NEUSTEIN E THAIS ARBEX