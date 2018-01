Lupa no cofre

Maria Thereza de Assis Moura, relatora da ação de investigação judicial sobre as contas de campanha de Dilma no TSE, decidiu pedir uma perícia contábil, que inclui busca e apreensão em empresas que forneceram material para as eleições de 2014 – e tidas como suspeitas.

As diligências estão sendo feitas por grupo de técnicos do Tribunal Superior Eleitoral em São Paulo – devidamente acomodados na sede do TRE estadual. Investigados nessa fase? Focal, Atitude, VTPB e Red Seg.

Lupa 2

O cronograma estabelecido pela ministra prevê atividades em SP até meados de junho. Além do grupo designado, o PT, o PSDB e o Ministério Público Eleitoral também têm profissionais com acesso aos trabalhos.