Alckmin assina hoje um decreto anticorrupção que, entre outras, regulamenta a publicação de contratos e convênios feitos pelo Estado. O texto é uma reivindicação do Fórum de Combate à Corrupção – que o MP estadual, de Marcio Elias Rosa, criou no ano passado, em parceria com órgãos federais e municipais.

.

Em adendo, será lançado um Modelo Anti-Corrupção para Municípios, para padronizar as ações ligadas ao tema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.