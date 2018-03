No Brasil a convite de Carlinhos Jereissati, Suzy Menkes, do International Herald Tribune e New York Times, foi taxativa anteontem, durante sofisticado e seleto jantar na casa de Silvana Tinelli. Formadora de opinião em moda, contou estar em busca de “fortes traços da cultura brasileira na moda nacional”.

Volta em novembro para comandar, ao lado do Iguatemi, uma versão brasileira do super seminário de luxo do IHT.