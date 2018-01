Lula marcou comemoração dos 35 anos da eleição do primeiro prefeito petista, o de Diadema. Estão sendo convidados todos ex-prefeitos do partido no Estado. Será no dia 18.

Eleito em 1982, Gilson Menezes deixou o partido em 1988.

Leia mais notas da coluna:

+ Advogados estranham justificativa da Previc para intervir no Postalis

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Libaneses radicados no Brasil estranharam renúncia de Saad Hariri