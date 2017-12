Marcada posse de Lula, novo ministro da Casa Civil: terça-feira, no Palácio do Planalto. A demora se deve ao empenho do governo Dilma em valorizar o evento.

A data coincide com a ida dos governadores à capital, para concretizar a renegociação da dívida dos estados, já acordada com o Ministério da Fazenda.

Segundo fonte do Planalto, a cerimônia de posse será também um teste de popularidade do ex-presidente.