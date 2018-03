Além de ter defendido celebridades como Mike Tyson, Julian Assange e Salman Rushdie, o advogado inglês Geoffrey Robertson, que ajuda Lula em sua petição contra Sergio Moro na ONU, não é de perder viagem.

Uma de suas cruzadas, no momento, é atrapalhar a saída dos britânicos da União Europeia. Segundo ele, a lei do país exige, para esse afastamento, um ritual jurídico bem mais difícil e demorado do que imaginam os fãs do Brexit.