Lula e a rainha

A imagem de Lula ladeando a rainha Elizabeth II com Gordon Brown, tendo ao fundo Barack Obama, na foto oficial do G-20, impactou mais que palavras.

Não se falava em outra coisa, ontem, no mercado brasileiro – além, é claro, dos US$ 1 trilhão de ajuda anunciado em Londres. E o que se constatou foi que a proximidade de Lula com “olhos azuis” lhe faz bem.

Credita-se, no entanto, o destaque na foto à regulação montada no governo FHC, que hoje permite ao Brasil ser dos poucos, no mundo, a ter um sistema financeiro saudável.

