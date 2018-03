Lula ainda não bateu o martelo sobre presidir o PT

Tendo como pano de fundo as incertezas em torno do depoimento de Marcelo Odebrecht sobre Lula, a corrente petista Construindo Um Novo Brasil — a maior do partido — se reúne nesta quarta feira em Brasília.



Assunto? Discutir se o ex-presidente deve aceitar, ou não, ser candidato à presidência do partido.



Na tarde desta terça-feira, o senador Lindbergh Farias — que conversou com o ex-presidente e também está interessado no cargo — disse ter ouvido dele que ainda não não bateu o martelo a respeito de comandar o partido.



Lindbergh admite retirar a candidatura se Lula aceitar o posto.

