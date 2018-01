Em Tóquio, Luiz Trabuco assinou ontem acordo de cooperação comercial com o presidente do Banco de Tokyo-Mitsubishi, Kanetsugu Mike. Clientes brasileiros do Bradesco poderão ser atendidos pelo parceiro quando no Japão. E vice-versa.

