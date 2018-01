Luiz Felipe D’Avila apresenta no começo da noite desta segunda-feira, dia 4, na sede do PSDB em São Paulo, sua pré-candidatura ao governo do Estado. Filiado ao partido em 1993, afastou-se em 2010 para se dedicar ao Centro de Liderança Pública.

O cientista político se refiliou ao PSDB há duas semanas, quando decidiu disputar cargo executivo.