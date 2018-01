Luiz Calainho inaugura filial do Blue Note no Rio

Luiz Calainho inaugura na próxima quinta-feira o Blue Note do Rio, primeira filial do clube no Hemisfério Sul. Mas ele não vai parar por aí. Seu cronograma prevê outras três inaugurações da franquia: São Paulo (junho de 2018), Porto Alegre (novembro de 2018) e Recife (janeiro de 2019). “Todos muito bem localizados”, orgulha-se o empresário. Se a casa no Rio for tomada parâmetro, Calainho não está exagerando, já que a varanda tem vista para o Cristo Redentor, a Lagoa Rodrigo de Freitas e a praia de Ipanema. Dori Caymmi, Sergio Mendes, Hermeto Pascoal, Chick Corea e Jaques Morelenbaum são algumas das atrações já confirmadas. Outro diferencial da nova franquia será a comida: o chef Pedro de Artagão ficou encarregado de fazer o cardápio e coordenar a parte gastronômica da marca no Brasil.

