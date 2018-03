Depois de elegerem seus sucessores, os prefeitos tucanos Barjas Negri e Vitor Lippi, de Piracicaba e Sorocaba, ganharam pontos com Alckmin e estão bem cotados para assumir cargos no governo do Estado.

Uma das vagas a serem abertas nos próximos dias é a da presidência da Companhia Paulista de Obras e Serviços.