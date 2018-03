Lugar de troca

Jaime Spitzcovsky, Marina Auriemo e Laura Zelmanovits comemoram dois anos do M.inq no Cidade Jardim. A partir de agosto, além de palestras semanais sobre geopolítica e atualidades, haverá encontros sobre filosofia, desenvolvimento, artes, entre outros temas. “A proposta do M.inq é, a partir de anseios e necessidades comuns, formar uma comunidade interessada em se desenvolver nos planos pessoal e intelectual que tenham impactos em nossas vidas e em nossa sociedade. Tudo isso representa viver experiências”, observa Marina. A moça ressalta que, além dos bate-papos, o projeto do trio também oferece pré-estreias de filmes e documentários, visitas guiadas a feiras e exposições de arte em horários exclusivos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.