Momento nuvem no julgamento de ontem no STF, sobre descriminalização de drogas. Rodrigo Janot lembrou que cantou muito Lucy in the Skies with Diamonds… mas nem por isso usou nenhuma delas.

